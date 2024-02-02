Штрафы на 1,3 млрд рублей, "паутина", вычисляющая нарушителей и исчезающие крымские номера 777: интервью начальника УГИБДД МВД Крыма

О том почему крымчане перестанут ездить на номерах с 777-м регионом, как наказывают тех, кто прячет номера авто, а также о рыбалке, футболе и жизненном кредо «Крымской газете» рассказал начальник УГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.