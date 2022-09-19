В посольстве сообщили, что россиян при въезде в Латвию заставляют подписывать невнятные заявления с осуждением властей РФ

Если они отказываются это делать, им могут не только отказать во въезде, но и внести в черный список, заявили в дипмиссииРоссияне при пересечении границы Латвии сталкиваются с провокациями и проблемами, сообщили РБК в посольстве РФ в республике.
Если они отказываются это делать, им могут не только отказать во въезде, но и внести в черный список, заявили в дипмиссииРоссияне при пересечении границы Латвии сталкиваются с провокациями и проблемами, сообщили РБК в посольстве РФ в республике.
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