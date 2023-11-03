В Госдуме поддержали отмену домашних заданий на каникулах

В Госдуме поддержали рекомендации об отмене домашних заданий на время каникул и болезни. По словам первого замкомитета по науке и высшему образованию Олега Смолина, большинство учителей не задают заданий, за исключением списка книг для чтения на лето.
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