В Москве разыграли еще 25 автомобилей среди участников ДЭГ

В Москве разыграли еще 25 автомобилей среди онлайн-избирателей на выборах в Государственную думу. Победителями стали участники со следующими уникальными кодами: 3275-9459-37, 7916-8736-84, 8644-5282-65, 3869-9024-74, 2329-8512-13, 2161-1283-67, 0671-2537-08, 1632-8806-61, 0076-9725-66, 7866-3406-37, 9890-1936-09, 3199-1283-31, 3672-7471-86, 0774-0591-98, 5223-9549-99, 1126-9447-73, 3531-1622-97, 7212-6199-35, 7606-2500-46, 6236-3028-18, 8849-3987-62, 6432-9743-39, 9820-8254-92, 3297-0615-54, 0955-2563-45.