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Царьград

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Илон Маск оценил идею Виктора Орбана отправить мигрантов-нелегалов в Брюссель

Илон Маск оценил идею Виктора Орбана отправить мигрантов-нелегалов в Брюссель

Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею венгерского премьера Виктора Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя.

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