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За рулем

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АВТОВАЗ озвучил ключевые факты разработки кроссовера Lada Azimut

АВТОВАЗ озвучил ключевые факты разработки кроссовера Lada Azimut

Старт серийного выпуска уже не за горами – буквально несколько недель. АВТОВАЗ впервые рассказал, сколько труда и тестов стоит за этой моделью.

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