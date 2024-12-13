«В ближайшие дни»: Запад предупредил Киев о новом ракетном ударе

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. В Белом доме заявили, что Россия может осуществить новый запуск своей ракеты средней дальности «Орешник» по украинским объектам, сообщает The Financial Times, ссылаясь на источники в американском правительстве.
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