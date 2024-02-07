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Иваново

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В областном центре продолжается мониторинг уборки улиц в ТОСах от снега. Рабочие выезды представители мэрии совместно с руководством МКУ «Дорожное гор...

В областном центре продолжается мониторинг уборки улиц в ТОСах от снега. Рабочие выезды представители мэрии совместно с руководством МКУ «Дорожное гор...

В областном центре продолжается мониторинг уборки улиц в ТОСах от снега. Рабочие выезды представители мэрии совместно с руководством МКУ «Дорожное городское хозяйство», подрядными организациями и жителями проводят еженедельно.

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