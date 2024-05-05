Русская весна
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Русская весна

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Бог носит на плече шеврон с украинским флагом, — Зеленский

Бог носит на плече шеврон с украинским флагом, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам страны по случаю Пасхи заявил, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом».

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Комментарии
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Сергей Андросов
Этот вонючий жидёнок уже раздражает своими изврвщениями. Грохните его там кто-нибудь!
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13 час.
Дмитрий Гурин
Видимо опять посылки с гум. помощью из Нидерландов, Аргентины и Колумбии прислали...........................
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12 час.
АК
Александр Кутуев
И имя этого Бога - Степан Бандера!
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11 час.

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