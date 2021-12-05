Вирусолог Никифоров предупредил о риске заболеть COVID-19 и гриппом одновременно

Коронавирус и грипп ведут «войну», в которой в прошлом году первый одержал победу. Однако сегодня ситуация изменилась и сохраняется высокая вероятность заболеть как COVID-19, так и гриппом, сообщил главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров.