ПВО Саудовской Аравии не справилось с ударом йеменских «парней в тапках» Йеменские хуситы нанесли новый удар по Саудовской Аравии.
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