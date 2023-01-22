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Автомат Калашникова подарил миру 12 только лицензионных копий и еще многие десятки автоматов, созданных по его схеме или не лицензионно, или лицензионно, но на основе уже выпускаемых официальных копий

Автомат Калашникова подарил миру 12 только лицензионных копий и еще многие десятки автоматов, созданных по его схеме или не лицензионно, или лицензионно, но на основе уже выпускаемых официальных копий

﻿﻿"Все ли заплатили за авторские права?" - Наверное, что-то подобное должно было мелькать в голове у Михаила Тимофеевича Калашникова каждый раз, когда он сталкивался с очередной зарубежной "поделкой" своего творения.

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