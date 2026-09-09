Древний Болхов в один день собрал более тысячи паломников

Более тысячи человек собрались в Болхове на праздновании Собора Орловских святых 8 сентября. На Орловщине этот праздник отмечают в пятый раз.
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