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Появились изображения истребителя F-35C Lightning ll ВМС США со сложившейся передней стойкой шасси

Появились изображения истребителя F-35C Lightning ll ВМС США со сложившейся передней стойкой шасси

Инцидент произошёл на авиабазе Мирамар в Калифорнии. У F-35C Lightning II корпуса морской пехоты США, приписанного к 311-й истребительно-штурмовой эскадрилье морской пехоты (VMFA) на авиабазе Корпуса морской пехоты Мирамар, Калифорния, сломалась (или самопроизводно сложилась) носовая стойка шасси во время стоянки вскоре после тренировочного полета.

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