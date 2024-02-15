Появились изображения истребителя F-35C Lightning ll ВМС США со сложившейся передней стойкой шасси

Инцидент произошёл на авиабазе Мирамар в Калифорнии. У F-35C Lightning II корпуса морской пехоты США, приписанного к 311-й истребительно-штурмовой эскадрилье морской пехоты (VMFA) на авиабазе Корпуса морской пехоты Мирамар, Калифорния, сломалась (или самопроизводно сложилась) носовая стойка шасси во время стоянки вскоре после тренировочного полета.
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