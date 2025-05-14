Зеленский: «Если я встречусь с Путиным, мы должны выйти с политической победой» Россия и Украина не могут достичь согласия по всем вопросам, так как это нереально.
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Зеленский: «Если я встречусь с Путиным, мы должны выйти с политической победой» Россия и Украина не могут достичь согласия по всем вопросам, так как это нереально.
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