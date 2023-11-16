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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев о раскладах в группе итогового: «В пятницу буду главным болельщиком Даниила Медведева»

Зверев выйдет в полуфинал только в случае собственной победы над Андреем Рублевым при условии, что Даниил Медведев победит Карлоса Алькараса.

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