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ТАСС

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Прокуратура опубликовала кадры с места столкновения автобуса и лесовоза в Поморье

Прокуратура опубликовала кадры с места столкновения автобуса и лесовоза в Поморье

АРХАНГЕЛЬСК, 12 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Архангельской области опубликовала видео и фото с места столкновения пассажирского микроавтобуса и лесовоза на федеральной трассе М-8 Москва - Архангельск "Холмогоры".

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