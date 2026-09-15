Что известно о массированной атаке на Таганрог. Повреждены дома и склад Ozon

При ракетной атаке на Таганрог повреждены жилые дома и склад партнера OzonSofiia Gatilova/Reuters В Таганроге в результате массированной атаки ВСУ возникли несколько пожаров, повреждены жилые дома и объект партнера Ozon.
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