Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 11 марта

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Гранов, Уды, Синельниково и Нескучное Харьковской области.