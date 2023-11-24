Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    И Россия пойдет на переговоры и сговоры с Украиной? А как же "денацификация" и "демилитаризация"? ТАМ ЖЕ НЕ С КЕМ ДОГ...США и ФРГ намерен...
  • Вик Норд
    Они себя то и то ненавидят,не то что весь белый свет,мрази.«Ненавижу Польшу ...
  • Татьяна Рябинова
    Почему все в последнее время говорят о мирном договоре, уступках или договоренностях, а не о полной капитуляции Украи...В США рассказали,...

В парламенте Армении высказались о сближении с Европой

В парламенте Армении высказались о сближении с Европой

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян в ходе встречи с аккредитованными в стране послами стран Евросоюза заявил о проевропейских настроениях большинства избирателей правящей партии, подчеркнув, что сближение Еревана и Брюсселя должно быть фундаментальным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх