В парламенте Армении высказались о сближении с Европой

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян в ходе встречи с аккредитованными в стране послами стран Евросоюза заявил о проевропейских настроениях большинства избирателей правящей партии, подчеркнув, что сближение Еревана и Брюсселя должно быть фундаментальным.
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