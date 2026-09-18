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Мой Дом 21

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Пространство между мирами: как русская баня объединяла рождение, исцеление и смерть

Пространство между мирами: как русская баня объединяла рождение, исцеление и смерть

Когда я впервые услышала от бабушки, что в баню нельзя ходить после полуночи, мне стало не по себе. Казалось бы, обычная деревянная постройка у реки — но нет, для наших предков это было место с особым характером.

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