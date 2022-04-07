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В Крыму в текущем году планируют открыть 7 новых гостиничных комплексов

В Крыму в текущем году планируют открыть 7 новых гостиничных комплексов

В Республике Крым в 2022 году откроют 7 новых гостиничных комплексов , общей мощностью 420 номеров. Об этом корреспонденту «Крым 24» министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

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