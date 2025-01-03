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  • Silver Kont
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Очевидцы сообщают, что по всей Абхазии вновь активизировались майнинговые фермы.

Очевидцы сообщают, что по всей Абхазии вновь активизировались майнинговые фермы.

Очевидцы сообщают, что по всей Абхазии вновь активизировались майнинговые фермы. В декабре 2024 года РФ начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию для её спасения от полного энерго-коллапсаVideo: abha1night1.

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