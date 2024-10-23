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Триумф и тревожные сигналы для БРИКС. Что перевесит

Триумф и тревожные сигналы для БРИКС. Что перевесит

Открывшийся 22 октября саммит БРИКС в Казани привлек живейшее внимание мировой общественности. И если комментарии в СМИ стран-членов содружества и симпатизирующих им государств вполне комплиментарны, то мнения западных обозревателей отличает разноголосица.

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