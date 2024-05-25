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Захарова: Приглашенные на «мирный» саммит должны знать о призыве Столтенберга

Захарова: Приглашенные на «мирный» саммит должны знать о призыве Столтенберга

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что посетителям якобы мирной конференции в Швейцарии имеет место знать о призыве генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, позволить ВСУ наносить удары по Российской Федерации.

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