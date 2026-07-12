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Как Camry, только побольше: опубликованы фото обновленного седана Toyota Avalon

Как Camry, только побольше: опубликованы фото обновленного седана Toyota Avalon

После третьего рестайлинга Avalon стала сильно похожей на Camry XV80Toyota готовит очередное обновление флагманского седана Avalon: изображения и характеристики машины третьего рестайлинга появились в пятницу вечером в базе китайского Минпрома.

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