Майнинговая компания Green United добивается в суде отмены штрафа на $18 000 000

Основатель майнинговой компании Green United Кристоффер Крон подал апелляцию в федеральный Апелляционный суд штата Юта, оспаривая обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на сумму 18 000 000.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии