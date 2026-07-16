Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Зеленая тварь» Зеленский и камера пыток в подвале: RT раскрыл детали личности украинского агента Жиковича

«Зеленая тварь» Зеленский и камера пыток в подвале: RT раскрыл детали личности украинского агента Жиковича

Полковник Главного управления разведки Украины (ГУР)Виталий Жикович, которого подозревают в убийстве исполнительницы теракта в Монако Анастасии Березовской, «жил» терактами и презирал Владимира Зеленского.

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