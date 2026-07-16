Полковник Главного управления разведки Украины (ГУР)Виталий Жикович, которого подозревают в убийстве исполнительницы теракта в Монако Анастасии Березовской, «жил» терактами и презирал Владимира Зеленского.
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