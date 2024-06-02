Думаешь, у тебя похмелье? Эти симптомы после употребления алкоголя являются признаком чего-то худшего Максим МорозовСильная головная боль и тошнота — основные признаки того, что вы выпили слишком много, но эксперты предупреждают, что это также может быть признаком более серьёзной угрозы для вашего здоровья.