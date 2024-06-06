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Зверев о полуфинале против Рууда: «Мне нужно играть в свой лучший теннис, чтобы иметь шанс»

Зверев о полуфинале против Рууда: «Мне нужно играть в свой лучший теннис, чтобы иметь шанс»

Немец поборется с Каспером Руудом. В четвертьфинале Зверев победил Алекса де Минаура со счетом 6:4, 7:6(5), 6:4.

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