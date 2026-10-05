Орнитолог Чернова: сова сама придет на участок, если там много мышей

Привлечь сову на дачный участок для борьбы с мышами реально, но для этого придется соблюсти несколько условий.
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