Закон и Порядок

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Оппонент Макрона хочет отменить санкции и признать Крым российским

Оппонент Макрона хочет отменить санкции и признать Крым российским

Такого коварства французская элита уж точно не простит Путину! У них появился тот самый скандальный литератор Эрик Земмур, который заговорил такими нерукопожатными лозунгами, что как принято нынче говорить на Западе: «Это точно порадует Путина».

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Оксана Головенко
Ну, не знаю - то ли сыр некуда девать, то ли за "Mistral" и "Barracuda" обидно стало... В любом случае - только кретин не поймёт, что потерять такой рынок, как Россия - верх дурости... В этом случае "Париж стоит мессы"...пардон, Крыма...
Виктор Томашкевич
Блеск...Особенно последняя строчка
карюкалов вячеслав
Действительно.
Vladimir Lioubimcev
А КРЫМ и так РОССИЙСКИЙ!... И будет впредь. Теперь дураков нет, отдавать кому-либо Крым... Дудки!! Научены... Кстати, крымчане, начиная уже с 1954 года были ПРОТИВ передачи Крыма в состав УССР, несмотря на то, что жили в одном государстве.
Юрий Кушнарев
заявить - не значит сделать.Если будет и дальше переть - варианты Стросс-Кана или Д.Кеннеди никто не отменя.Рано делать выводы

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