В штабе Харрис готовятся к судебным тяжбам после оглашения результатов выборов

Представители предвыборного штаба Камалы Харрис считают, что объявление победителя президентской гонки может занять несколько дней, но они готовятся к тому, что правовые последствия могут затянуться на несколько недель, независимо от результата.
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