Аранские свитеры - рождённые в дикой природе, прирученные модными дизайнерами

Из истории аранского вязания Как становится понятно из самого названия вида вязания, аранское вязание происходит с островов Аран, расположенных у северо-западного берега Ирландии.
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