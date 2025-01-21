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Сам себе мастер

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Аранские свитеры - рождённые в дикой природе, прирученные модными дизайнерами

Аранские свитеры - рождённые в дикой природе, прирученные модными дизайнерами

Из истории аранского вязания Как становится понятно из самого названия вида вязания, аранское вязание происходит с островов Аран, расположенных у северо-западного берега Ирландии.

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Комментарии
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Н
Николай
Подтверждаю!!! Свитер до сих пор в прекрасном состоянии с 1968 (!!!) ГОДА. Даже моль не трогает!!!
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16 час.

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