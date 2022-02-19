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Евролига. Женщины. «Фенербахче» – «Фамила», УСК примет «ТТТ-Ригу»

В субботу, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги турецкий «Фенербахче» примет итальянскую «Фамилу».

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