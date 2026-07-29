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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Барселоны» Гарсия: «Моя цель на сезон – Лига чемпионов, главный клубный трофей. Но не стоит на этом зацикливаться»

Вратарь «Барселоны» и сборной Испании Жоан Гарсия заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов в новом сезоне.

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