Подтверждена роль цинка в защите от диабета и жировой болезни печени

Из клинических наблюдений известно, что увеличение потребления цинка улучшает контроль уровня глюкозы в крови у пациентов с преддибетом и диабетом второго типа, а у людей с мутацией в ключевом белке-переносчике цинка риски диабета снижаются.
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