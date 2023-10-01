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Подтверждена роль цинка в защите от диабета и жировой болезни печени

Подтверждена роль цинка в защите от диабета и жировой болезни печени

Из клинических наблюдений известно, что увеличение потребления цинка улучшает контроль уровня глюкозы в крови у пациентов с преддибетом и диабетом второго типа, а у людей с мутацией в ключевом белке-переносчике цинка риски диабета снижаются.

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