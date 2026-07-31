Samsung представила Galaxy S26 FE и F70 Pro с новыми характеристиками и ценами

Параллельно Samsung объявила о старте продаж Galaxy F70 Pro в Индии с 3 августа. Новинка оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.
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