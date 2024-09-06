Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Рецепты заготовок 33

Рецепты заготовок 33

Варенье из черники Я люблю черничное варенье. А вы? Сварим варенье из черники на зиму? Продукты: черника, сахар, вода, лимонная кислота Клюквенный джем (на зиму) Этот джем из клюквы сделан без добавления загустителей.

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