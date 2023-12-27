Дзюба снялся в комедийном кинофильме

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выступил в качестве киноактера. Дзюба снялся в фильме «Конец славы» у режиссера Марюса Вайсберга, известного по комедиям «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона» и «Бабушка легкого поведения».
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