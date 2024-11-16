Знай и люби родную природу.

В связи с ухудшением экологической обстановки на планете сегодня становится всё более актуальной задача воспитания у детей заботы о природе, чтобы они стали ответственными и сознательными гражданами, готовыми принимать решения в пользу сохранения окружающей среды.
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