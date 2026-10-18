Для многих большая собака — это красота, защита, стать и престиж, а может, просто мечта с детства. Но так ли всё просто на самом деле? Ведущий врач-диагност из Шелехова Дмитрий Савчук объяснил, что нужно знать до покупки крупного питомца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России произошл...
- В России произошл...
- Иркутянку оштрафо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым