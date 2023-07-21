«Мы не будем пропускать в порты ничего. Это блокада Одессы и Николаева»

МО РФ объявило потенциальными военными целями все суда, идущие в украинские порты Михаил Родионов Yoruk Isik/Reuters Минобороны РФ заявило, что после прекращения работы гуманитарного коридора зерновой сделки все иностранные суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.