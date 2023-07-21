МО РФ объявило потенциальными военными целями все суда, идущие в украинские порты Михаил Родионов Yoruk Isik/Reuters Минобороны РФ заявило, что после прекращения работы гуманитарного коридора зерновой сделки все иностранные суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.
«Мы не будем пропускать в порты ничего. Это блокада Одессы и Николаева»
Комментарии
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Михаил Сартин
А движение судов на Ильичевск и Одессу обычно активное - прекратилось. https://flightradars24.ru/marinetraffic/
Марин Трафик (Marine Traffic) – карта судов AIS в реальном времени
Flightradars24.ru
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17 час.
Игорь Кузнецов
Неужели непонятно что "экспорт российского аммиака будет зависеть от возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса"?
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2 час.
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