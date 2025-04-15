Выкупная стоимость земли под здания увеличится в Подмосковье с 1 мая

С 1 мая 2025 года в Подмосковье вырастет выкупная цена земли под зданиями. Теперь тем, кто владеет зданиями или помещениями на арендованной земле, придется платить больше — вместо 3% от кадастровой стоимости выкупная цена поднимется до 60%.