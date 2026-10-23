В ближайшие выходные, 24 и 25 октября, усадьба Свиблово на Лазоревом проезде, дом 15, строение 3, приглашает на концерты классической музыки.
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