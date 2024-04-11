«Искандер» уничтожил за секунду 32 гаубицы ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 11 апреля 2024 года Юлия СоколоваВ одном из населенных пунктов Сумской области, в Ахтырке, произошло значительное событие, касающееся военных действий на территории Украины.