Общий тюркский алфавит для Центральной Азии. Латинизация – имитация процесса или политические угрозы Неделю назад в Баку завершилось третье заседание Комиссии по единому алфавиту тюркского мира.
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Общий тюркский алфавит для Центральной Азии. Латинизация – имитация процесса или политические угрозы Неделю назад в Баку завершилось третье заседание Комиссии по единому алфавиту тюркского мира.
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