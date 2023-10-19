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Судьба "антивоенного активиста"

Судьба "антивоенного активиста"

Антивоенный активист" из России покончил с собой в Грузии. Видимо думал, что уезжает ненадолго и "рашка скоро все", но реальность оказалась несколько иной.

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Комментарии
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Владимир Фоминых
помер  максим да и хер с ним
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12 час.
Юрий Золотарев
&quot;Светлого пути&quot; на ТОТ свет! (Не дай Бог, если вернётся!). Такого г-вна не д.б. на ЭТОМ свете. Ибо: оправдывать бандеровщину и ее палачей и детоубийц - это ВЕРХ преступления!!
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12 час.

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