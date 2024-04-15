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Русскоязычный хохол "обвинил" уклонистов в том, что украина проигрывает, даже расписал все "аргументы"

https://vk.com/video-72671313_456316875Да вы проигрываете потому, что предали свой народ, свои русские корни, потому что скакали, когда убивали русский Донбасс, потому что служите генетическому селюковскому мусору.

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