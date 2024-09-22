10 удивительных вещей, которые можно встретить только в Египте

Египет является на сегодняшний день едва ли не занимающим первое место туристическим направлением. Но отправиться туда стоит не только для того, чтобы пожариться на солнышке и искупаться в кристально чистой воде.
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